Банкір назвав валютні обмеження, які НБУ може послабити цього тижня

Національний банк України цього тижня може знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 50% до 75%, встановлених на даний час, а також підвищити суму купівлі валюти, понад яку необхідно погоджувати угоду з НБУ, до 100 тис. дол. з 50 тис. дол., встановлених в даний час.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив начальник відділу стратегічного планування UniCredit Bank Єгор Перелигін.

«Вважаю, що можуть послабити норму обов'язкового продажу 75% валютної виручки експортерами до 50%. Для юридичних осіб також можуть послабити норму щодо надання пакету документів на заявки з купівлі валюти більше еквівалента 50 тис. доларів США і збільшити граничну точку до 100 тис. доларів США», - сказав банкір, коментуючи обмеження НБУ на валютному ринку, які можуть бути скасовані на поточному тижні, як це анонсував регулятор.

Також, на думку Перелигіна, НБУ може переглянути свою заборону на купівлю валюти для виплати дивідендів або для повернення інвестицій. «Це був би правильний крок, оскільки зараз дуже важливо знову почати залучати прямі іноземні інвестиції до України. Єдине, що потрібно розуміти, так це те, що НБУ повинен залишити деякі важелі моніторингу та контролю за даними операціями, щоб не дозволити «тіньовому інструментарію» знову переважати у виведенні фінансових ресурсів з країни», - додав він.

Що стосується обмежень НБУ за валютними операціями для населення, то, на думку банкіра, серйозних змін з боку регулятора не очікується. «Вважаю, що ліміт видачі готівки з банківського рахунку можуть підняти до рівня еквівалентному 25 тис. грн (з 20 тис. грн в даний час - УНІАН), а ліміт продажу валюти в "одні руки" поки залишиться на рівні 3 тис. грн. Це було б логічним, адже зараз йдуть виплати по банках-банкрутах, і населення, як правило, поспішає купити валюту за отриману готівку», - пояснив він.

На думку банкіра, скасування зазначених обмежень не матиме істотного впливу на валютний ринок. «Серйозних зрушень на валютному ринку бути не повинно, оскільки будь-яка лібералізація буде поступовою і дуже акуратною. Можна очікувати, що на міжбанківському ринку середній курс української гривні до долара США зрушиться на 30-40 базисних пунктів (0,3-0,4 гривні) у бік ослаблення гривні, але не більше того», - спрогнозував він.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ може прийняти черговий пакет заходів щодо лібералізації регулювання валютного ринку цього тижня в контексті проведення зовнішньоекономічних операцій.

У даний час на ринку продовжує діяти цілий ряд обмежень, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки експортерами та 90-денний термін експортно-імпортних розрахунків, а також обмеження максимального обсягу купівлі банками валюти за власними операціями банку до 0,1% регулятивного капіталу.

Купівля валюти для юридичних осіб на суму понад еквівалент 50 тис. дол. США та її перерахування, крім контрактів критичного імпорту, здійснюється після надання в НБУ пакета документів та отримання схвалення регулятора на проведення операції.

Нормативні документи НБУ забороняють банкам покупку валюти для клієнта, що має власні валютні кошти, а також купівлю та перерахування валюти за межі України для повернення інвестицій і виплати дивідендів.

Крім того, для фізичних осіб продаж готівкової валюти в одні руки обмежений еквівалентом 3 тис. грн у день, а видача готівки з банківського рахунку – еквівалентом 20 тис. грн для іноземної валюти та 300 тис. грн. на день – для гривні.

Національний банк анонсував повне скасування адміністративних обмежень на валютному ринку та перехід до валютного регулювання на ринкових засадах до середини 2016 року. Основними передумовами для валютної лібералізації регулятор називає накопичення достатнього рівня міжнародних валютних резервів, фіскальну консолідацію і розвиток фінансового сектора країни.