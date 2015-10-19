Гривня закрила міжбанк на рівні 21,67 за долар
17:40, 19 жовтня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,4280/24,5360 грн/євро
REUTERS
У понеділок, 19 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,57/21,67 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,4280/24,5360 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3470/0,3480 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,6177 грн/дол., на цю годину було укладено 646 угод на суму 547,10 млн дол.
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