Прибуток Morgan Stanley в третьому кварталі впав на 42%

Чистий прибуток Morgan Stanley, що відноситься до акціонерів інвестиційного банку, в 3-му кварталі 2015 року скоротився в річному численні на 42,35% — з $1,629 млрд до $939 млн, випливає зі звіту компанії, пише РБК.

За підсумками січня-вересня 2015 року чистий прибуток Morgan Stanley становив $4,918 млрд, що приблизно на 0,5% більше прибутку, отриманого за аналогічній період 2014 року.

Виручка Morgan Stanley в 3-му кварталі 2015 року скоротилася в річному вираженні на 12,8% — до $7,767 млрд.

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Під час п'ятничних торгів вартість акцій Morgan Stanley на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) зросла на 1,01% — до $33,95 за акцію.