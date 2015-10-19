Доходи росіян падають одинадцятий місяць поспіль

У вересні 2015 року реальні наявні доходи росіян (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів з поправкою на інфляцію) скоротилися в річному обчисленні на 4,3%, наголошується в доповіді Росстату про соціально-економічне становище в країні, передає РБК.

Таким чином, реальні доходи росіян знижуються 11 місяців поспіль: в останній раз їх приріст у річному обчисленні відзначався в жовтні 2014 року. Однак у вересні доходи жителів Росії скоротилися не тільки порівняно з минулим роком, але й з попереднім місяцем. Протягом перших двох місяців літа доходи росіян у місячному обчисленні зросли (у червні відразу на 8,6%), у серпні вони не змінилися, а от у вересні впали. І відразу на 6,3%.

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У січні 2015 року, за даними Росстату, реальні доходи росіян скоротилися в річному обчисленні на 0,7%, в лютому і березні — на 1,6%, в квітні — на 3,9%, а в травні — на 6,3%, в червні — на 3%, в липні — на 2%, а в серпні — на 5,3%.

За підсумками перших дев'яти місяців 2015 року доходи населення Росії скоротилися на 3,3%, тоді як за весь 2014 рік — на 0,7%. В цілому за 2015 рік реальні доходи росіян, за прогнозом міністра праці та соціального захисту Максима Топіліна, скоротяться на 4-5%.

Раніше Росстат попередив про різке зростання в Росії числа малозабезпечених. За даними офіційної статистики, за останній рік кількість бідняків зросла приблизно на 3 млн осіб. До середини року за межею бідності жило понад 20 млн росіян, або 14% населення Росії. А вже наступного року кількість бідняків може зрости, впевнений колишній міністр фінансів РФ, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін. За його словами, в 2016 році реальні доходи населення знизяться майже на 7%, а зарплати — на 10% у реальному вираженні. В тому числі і за рахунок зростання кількості безробітних.

Номінальний грошовий доход середнього росіянина у вересні 2015 року скоротився порівняно з попереднім місяцем на 5,2%, склавши 29,3 тис. руб. Середня по Росії номінальна заробітна плата за перший місяць осені 2015 року, за оцінкою Росстату, становила 33,14 тис. руб., що на 4,5% більше, ніж було у вересні 2014 року, і на 3% більше, ніж у серпні 2015 року.

Проте реальна нарахована зарплата, тобто купівельна здатність одержуваних середнім працівником грошей, у зв'язку зі зміною цін на споживчі товари і послуги впала у вересні 2015 року в річному вирахуванні на 9,7%. Так швидко зароблені росіянами гроші не знецінювалися з квітня нинішнього року.

У цілому за перші дев'ять місяців 2015 року реальна зарплата середнього росіянина скоротилася, за даними Росстату, на 9%. За даними дослідження PwC, в реальному вираженні доходи працівників великих російських компаній в 2014-2015 роках скоротилися на 6%.