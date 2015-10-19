S&P підвищило суверенний рейтинг України з переддефолтного рівня

Також підвищено довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів «B-/B» з «CCC+/C ». Прогнози по рейтингах стабільні.

«Україна завершила процес обміну євробондів. З нашої точки зору, ризик дефолту для України може настати не раніше двох-трьох років, і лише у разі уповільнення швидкості реформ, затверджених ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом, - йдеться в повідомленні агентства. - У той же час, стабільні прогнози по рейтингах означають наше очікування, що найближчі 12 місяців уряд України продовжить курс на економічні реформи».

Як повідомляв УНІАН, раніше інше міжнародне агентство Fitch Ratings заявило, що також підвищить суверенний рейтинг України, знижений до рівня «обмежений дефолт» (Restricted Default - RD), у міру виконання умов реструктуризації частини державного боргу та досягнення компромісу з кредиторами про обмін «коротких» євробондів.