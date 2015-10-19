S&P погіршило прогноз падіння економіки України

Про це йдеться в огляді агентства, опублікованому на корпоративному сайті.

Разом з тим, агентство зберегло раніше виданий прогноз зростання в 2016 році на рівні 2%.

Раніше УНІАН повідомляв, що S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «B/B» з рівня «SD/D» («вибірковий дефолт), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів «B/B» з «CCC+/C», присвоївши рейтингами стабільний прогноз.