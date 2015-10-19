S&P погіршило прогноз падіння економіки України
23:39, 19 жовтня 2015Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services погіршило прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року до «мінус» 15% з раніше прогнозованих 7,5%.
S&P погіршило прогноз падіння економіки України в 2015 році / uk.wikipedia.org
Про це йдеться в огляді агентства, опублікованому на корпоративному сайті.
Разом з тим, агентство зберегло раніше виданий прогноз зростання в 2016 році на рівні 2%.
Раніше УНІАН повідомляв, що S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «B/B» з рівня «SD/D» («вибірковий дефолт), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів «B/B» з «CCC+/C», присвоївши рейтингами стабільний прогноз.
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