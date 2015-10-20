Французький банк виплатить США $800 мільйонів за порушення санкцій проти Ірану - ЗМІ
Французький банк Credit Agricole виплатить американській владі приблизно $800 млн в рамках врегулювання претензій Мін'юсту США через порушення режиму санкцій проти Ірану і Судану.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Українська правда.
США звинувачують банк у незаконному здійсненні грошових переказів на іранські і суданські рахунки через філії Credit Agricole в Штатах.
Згідно умовам операції, з Мін'юстом США буде укладено угоду про відстрочення судового переслідування, в рамках якого Credit Agricole визнає порушення правил співпраці з організаціями та людьми, які потрапили під санкції десять років тому.
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За словами джерел, правління банку вже схвалило угоду. У банку коментувати інформацію відмовилися, назвавши її "чутками".
Bloomberg повідомляє, що аналогічні розслідування США ведуть у відношенні ще трьох баків: німецького Deutsche Bank, французького Societe Generale і італійського UniCredit.
З 2009 року США уклали подібні угоди з десятьма великими міжнародними банками.