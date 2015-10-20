Французький банк виплатить США $800 мільйонів за порушення санкцій проти Ірану - ЗМІ

03:06, 20 жовтня 2015
Фінанси
306

Французький банк Credit Agricole виплатить американській владі приблизно $800 млн в рамках врегулювання претензій Мін'юсту США через порушення режиму санкцій проти Ірану і Судану.

credit-agricole.com

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Українська правда.

США звинувачують банк у незаконному здійсненні грошових переказів на іранські і суданські рахунки через філії Credit Agricole в Штатах.

Згідно умовам операції, з Мін'юстом США буде укладено угоду про відстрочення судового переслідування, в рамках якого Credit Agricole визнає порушення правил співпраці з організаціями та людьми, які потрапили під санкції десять років тому.

Читайте такожЄС почав процес скасування санкцій проти Ірану

За словами джерел, правління банку вже схвалило угоду. У банку коментувати інформацію відмовилися, назвавши її "чутками".

Bloomberg повідомляє, що аналогічні розслідування США ведуть у відношенні ще трьох баків: німецького Deutsche Bank, французького Societe Generale і італійського UniCredit.

З 2009 року США уклали подібні угоди з десятьма великими міжнародними банками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter