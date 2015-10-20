Deutsche Bank помилково переказав своєму клієнтові $6 мільярдів

У червні 2015 року валютний підрозділ Deutsche Bank AG помилково перевів $6 млрд на клієнтський рахунок хедж-фонду у США, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Як уточнює видання, помилка була виправлена на наступний день: банк отримав гроші назад.

Помилковий переказ коштів здійснив молодший співробітник відділу валютних продажів в той час, коли його начальник був у відпустці, повідомили джерела FT. Банк повідомив про подію в Управління фінансового нагляду Великобританії, Європейський центробанк і Федеральну резервну систему США, передає РБК.

18 жовтня Deutsche Bank оголосив про масштабні організаційні та кадрові зміни.

Financial Times зазначила, що шляхом кадрових та організаційних перестановок найбільший німецький банк намагається відновити свою рентабельність.

Читайте такожBloomberg знайшов слід друзів Путіна у справі про відмивання грошей в Deutsche Bank

У жовтні у Deutsche Bank був зафіксований найбільший за останні десять років квартальний збиток: втрати банку в третьому кварталі становили 7,6 млрд євро. Місяць тому джерело повідомило агентству Bloomberg про плани банку скоротити 8 тис. співробітників.