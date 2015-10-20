S&P: інфляція в Україні знизиться до однозначних показників у 2018 році

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services прогнозує зниження рівня інфляції в Україні до однозначних показників, а саме – до 9% в 2018 році.

Про це йдеться в огляді агентства, опублікованому на корпоративному сайті.

Інфляція за підсумками 2015 року, за даними агентства, становитиме близько 55%, в 2016-му – 20%.

При цьому в агентстві припускають, що в найближчі три роки практично не зміниться відносний показник держдоходів – близько 39% ВВП, а також держвидатків – 43,5-43,8% ВВП. У той же час, в абсолютних цифрах ВВП збільшиться з нинішніх 74 млрд дол., як оцінюють в S&P, до 110 млрд дол. у 2018 році.

Показник безробіття складе за підсумками 2015 року на 11% до загальної кількості працездатного населення, а в 2018 році він знизиться до 8%.

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Раніше S&P погіршило прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року до «мінус» 15% з раніше прогнозованих 7,5%, але зберегло раніше виданий прогноз зростання в 2016 році на рівні 2%. У 2017 і 2018 роках, за оцінками агентства, зростання економіки становитиме 3,5% і 4% відповідно.

Крім того, S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «B/B» з рівня «SD/D» («вибірковий дефолт), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинги країни в національній валюті до рівнів «B/B» з «CCC+/C», присвоївши рейтингами стабільний прогноз.