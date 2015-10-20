Долар і євро сьогодні подорожчають – Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2161.7536 (19 жовтня – 2129.7699)

100 EUR – 2449.9154 (19 жовтня – 2419.4186)

10 RUR – 3.5184 (19 жовтня – 3.4710)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,57/21,67 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,4280/24,5360 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3480 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,6177 грн/дол., до цього часу було укладено 646 угод на суму 547,10 млн дол.