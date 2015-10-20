МВФ продовжить співпрацю з Україною навіть у разі невиплати "російського" боргу - S&P

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною і не зупинить фінансування програми реформ українського уряду навіть у разі, якщо Україна не сплатить так званий «російський» борг в обсязі 3 млрд дол., який підлягав реструктуризації і не реструктуризований через відмову російської сторони приймати умови боргової операції.

Про це йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's Ratings Services.

«Уряд України включив «російський» борг, виплата якого мала б відбутися в грудні 2015 року, до периметру реструктуризації, але, як ми розуміємо, Росія відмовилася приймати пропозицію України. У зв'язку з цим ми прогнозуємо два сценарії розвитку ситуації. Перший: Україна виплачує борг за рахунок резервів, і другий: Україна не виплачує борг і оголошує дефолт за цим бондами до моменту, поки не буде знайдено інше рішення, - говориться в повідомленні агентства. – Якщо буде обрано другий сценарій, МВФ вдасться до особливої політики фінансування і продовжить фінансування чотирирічної програми співпраці з Україною, яка передбачає обсяг кредитування в 17,5 млрд дол.».

Як повідомляв УНІАН, «російський» кредит був отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд. Україна, вважаючи кредит комерційним, віднесла його до переліку реструктуризованих. Російська сторона з цим не згодна і не планує брати участі в реструктуризації.

Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації 29 жовтня, але на умовах, які були запропоновані іншим кредиторам, а саме: списання 20% боргу, пролонгація платежів за тілом кредиту і встановлення ставки купона на рівні 7,75% річних.

Якщо Росія не візьме участі у реструктуризації, питання вирішуватиметься в тому числі в судових інстанціях. І, як зазначав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Україна до цього готова.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Чергова місія МВФ 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки що не прийнято. Як очікується, місія повернеться в Україну після проведення виборів до місцевих рад – після 25 жовтня.

Standard & Рoor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «B/B» з рівня «SD/D» («вибірковий дефолт»), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів «B/B» з «CCC+/C» на тлі завершення боргової операції. Прогнози щодо рейтингів стабільні.