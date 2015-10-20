Експорт Китаю до Росії впав на третину, до США - зріс на 10%

Експорт Китаю в Росію у вересні цього року знизився на 32%, повідомив у вівторок на прес-конференції офіційний представник міністерства комерції Китаю Шень Даньян, передає РИА Новости.

"Експорт Китаю в США, країни АСЕАН та ЄС зріс на 9,9%, 9% і 3% відповідно. Дані з країн БРІКС такі: експорт до Індії зріс на 8,4%, в ПАР — на 16,8%. Тим часом експорт до Росії та Бразилії скоротився на 32,1% та 27,7% відповідно", — повідомив він.

Читайте такожЗростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% - мінімальний показник з 2009 року

Згідно з даними, імпорт зі США, ЄС та країн БРІКС до Китаю, в свою чергу, знизився на 5,7%, 11,9% і 13,6% відповідно.

В цілому ж експорт Китаю у вересні в доларовому еквіваленті скоротився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт зменшився на 20,4%.