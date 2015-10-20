Український бізнес очікує на чергову девальвацію гривні - опитування НБУ

Девальваційні очікування українського бізнесу в останні місяці дещо посилилися всупереч піврічний стабільності на валютному ринку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного регулятором у серпні-вересні 2015 року.

За інформацією НБУ, послаблення національної валюти через 12 місяців прогнозують 80,7% респондентів.

Водночас, згідно з опитуванням, керівники підприємств очікують пожвавлення ділової активності впродовж наступних 12 місяців. Так, індекс ділових очікувань у третьому кварталі вперше після другого кварталу 2014 року перевищив значення 100% і досяг 100,2%. Найбільш оптимістично налаштовані сільськогосподарські та торгові підприємства, а також компанії, що здійснюють лише імпортні операції.

Враховуючи очікуване відновлення виробництва, підприємства прогнозують зростання потреб у позикових коштах найближчим часом. Серед тих, хто планує брати банківські кредити для фінансування своєї діяльності (34,9% опитаних), переважна більшість надає перевагу кредитам у національній валюті (87,1% респондентів).

Другий квартал поспіль зростає частка компаній, які не відчувають проблем із проведенням операцій за банківськими рахунками (90,9% порівняно з 84,3%% у II кварталі 2015 року).

Також НБУ відзначає, що український бізнес покращив інфляційні очікування і в наступні 12 місяців компанії в середньому очікують зростання споживчих цін на 25,5%, тоді як за результатами першого кварталу вони прогнозували споживчу інфляцію в розмірі 27,3%.

В опитуванні НБУ взяли участь 858 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами та кількістю працівників. НБУ відзначає, що результати опитувань є відображенням думки респондентів - керівників підприємств України і не є оцінками регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ в березні цього року ввів ряд жорстких обмежень на валютному ринку для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення обмежень та одержання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. до теперішнього часу.

Згідно з меморандумом із МВФ, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації держборгу, докапіталізації банків і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.