"ПриватБанк" за дев'ять місяців отримав майже 90 мільйонів прибутку

Відповідно до звітності банку, його процентні доходи за 9 місяців 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 11,7% - до 23,701 млрд грн, комісійні доходи – в 1,5 раза, до 4,032 млрд грн.

Активи банку з початку року зросли на 18,2% – до 241,809 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 12,4%, до 181,362 млрд грн, зобов'язання – на 19,1%, до 216,532 млрд грн, кошти клієнтів - на 14,4%, до 161,657 млрд грн, власний капітал - на 11,4%, до 25,277 млрд грн, статутний капітал - на 17,4%, до 21,256 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (місто Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов й Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45,3182% капіталу банку.

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.

За підсумками 2014 року банк отримав 749,036 млн грн прибутку.