Мінфін: підвищення S&P рейтингу України - перший крок до повернення на ринки капіталу

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

«Це є першим кроком із повернення України на міжнародні ринки капіталу і полегшення надання фінансування з боку міжнародних фінансових інститутів та експортно-кредитних агентств», - йдеться в повідомленні.

Міністерство також відзначило, що цей крок також спростить надання міжнародного фінансування українським компаніям і банкам.

Мінфін нагадав, що таке підвищення рейтингу - це прямий позитивний ефект прийняття умов реструктуризації власниками 13 із 14 серій суверенних єврооблігацій України, що відбулося під час зустрічі кредиторів 14 жовтня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «B/B» з рівня «SD/D» («вибірковий дефолт»), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів «B/B» з «CCC+/C». Прогнози за рейтингами стабільні.

Раніше інше міжнародне агентство Fitch Ratings заявило, що також підвищить суверенний рейтинг України, знижений до рівня «обмежений дефолт» (Restricted Default - RD), по мірі виконання умов реструктуризації частини державного боргу та досягнення компромісу з кредиторами про обмін «коротких» євробондів.