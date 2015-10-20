Гривня на міжбанку знову опустилася до 22,10 за долар
12:51, 20 жовтня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,9650/25,0750 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,9287 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 20 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,00/22,10 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,9650/25,0750 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3520/0,3550 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9287 грн/дол., на цю годину було укладено 70 угод на суму 29,64 млн дол.
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