Гривня на міжбанку знову опустилася до 22,10 за долар

У вівторок, 20 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,00/22,10 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,9650/25,0750 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3520/0,3550 грн/рубль.

Читайте такожУкраїнський бізнес очікує на чергову девальвацію гривні - опитування НБУ

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9287 грн/дол., на цю годину було укладено 70 угод на суму 29,64 млн дол.