Російські авіакомпанії в цьому році можуть втратити $400-500 мільйонів

Сумарний операційний збиток всіх авіакомпаній РФ за підсумками 2015 року може скласти 400-500 мільйонів доларів, повідомляє Прайм з посиланням на російську Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ).

"Четвертий квартал ми, безумовно, закінчимо зі збитками... Оптимально з певною долею оптимізму галузь отримає 25-30 мільярдів рублів ($820 мільйонів) операційного збитку", - розповів журналістам президент АЕВТ Володимир Тасун.

Від зазначив, що галузь перебуває у важкому фінансовому стані. Минулого року був збиток за півроку 130 мільйонів доларів і 180 мільйонів доларів прибутку було в третьому кварталі. У четвертому кварталі було важко, ми спрацювали в мінус на 440 мільйонів доларів збитків і закінчили рік у 390 мільйонів доларів.

За його словами, становище може виправити в 2016 та 2017 році обнулення ставки ПДВ на внутрішніх лініях.

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"Це дозволить компаніям пройти легше 2016 рік, принаймні, це залишить у галузі 50 мільярдів рублів ($820 мільйонів)", - резюмував Тасун.