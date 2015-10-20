Фонд гарантування оцінив обсяг виплат вкладникам неплатоспроможного банку "Контакт"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попередньо оцінює обсяг виплат гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку «Контракт» у 96,406 млн грн, що становить 54,1% загального обсягу коштів на рахунках фізичних осіб в банку на дату введення тимчасової адміністрації.

Як повідомляється в опублікованій на сайті фонду звітності банку, в день введення в банк тимчасової адміністрації на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України було 5,156 млн грн, на рахунках в інших банках – 1,316 млн грн.

Читайте такожУ вересні уряд видав Фонду гарантування 5 мільярдів кредитуТакож фонд повідомив, що до 29 жовтня приймає документи від потенційних інвесторів для виведення банку з ринку, і нагадав, що участь у купівлі активів та передачі зобов'язань банку можуть брати виключно банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Контракт» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. Банк «Контракт» працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними банку, на 1 квітня 2015 року його найбільшими акціонерами були ТОВ «Бімен» (21%), ТОВ «Ф'ючерс» (49,77%) і ТОВ «Форма-К» (23,95%).