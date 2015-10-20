Гривня на закритті торгів просіла щодо долара і євро

У вівторок, 20 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів встановилися на рівні 22,15/22,27 грн/дол., повідомив УНІАН ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 25,1690/25,3030 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3560/0,3590 грн/рубль.

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