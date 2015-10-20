Відмова Росії від реструктуризації не завадить Україні вийти на зовнішні боргові ринки - експерт

"Російський" кредит на 3 мільярди доларів, по якому Україна не може отримати згоду на реструктуризацію, не завадить нашій країні вийти на зовнішні боргові ринки, навіть якщо це питання залишиться неврегульованим тривалий час і буде вирішуватися в судовому порядку.

Таку думку висловив генеральний директор Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станіслав Дубко в ефірі програми "Тема дня" УНІАН-ТБ, коментуючи підвищення рейтингів України міжнародним рейтинговим агентством Standard & Рoor's.

Експерт підкреслив, що Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні кредитори продовжать підтримку України навіть у разі відмови РФ від реструктуризації боргу на 3 мільярди доларів.

"Російський борг не сильно завадить Україні в подальшому вийти на зовнішні ринки, навіть якщо його питання залишиться неврегульованим досить довго і буде вирішуватися в судах. Підвищення рейтингу України S&P говорить про те, що ситуація на російському боргу розглядається окремо. По російському боргу S&P вже зафіксував дефолт, і сам факт платежу або неплатежу в грудні нічого не змінює. Міжнародні кредитори в якійсь мірі "виносять за дужки" неврегульоване питання з Росією", - сказав він.

За словами експерта, відносно російського кредиту є два сценарії розвитку подій – або Україна в грудні заплатить РФ 3 мільярди доларів у разі визнання МВФ цього боргу офіційним, або справа закінчиться судовим розглядом.

"Вони 100% звернуться в суд, це їх право і логічна дія. Папери випущені за Британським правом, відповідно, саме в Британський суд буде звертатися Росія. І немає жодних підстав відмовити Росії у цьому позові. Хіба що Україна до цього часу подасть зустрічні позови, пов'язані з анексією Криму і так далі", - додав він.

При цьому експерт пояснив, що отримання судового рішення на користь РФ, як показує практика подібних розглядів, можливо, але через роки, а інструментів змусити нашу країну виконувати це рішення у РФ недостатньо. "У Росії обмежені можливості на арешт активів України за кордоном. Таких активів небагато. Вони можуть спробувати заарештувати президентський літак за кордоном, або транспортні засоби, які належать саме державі Україна, а не приватному бізнесу, або інші активи, які належать державі і не захищені дипломатичним імунітетом, а таких активів насправді не дуже багато", - пояснив Дубко.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня "B/B" з рівня "SD/D" ("вибірковий дефолт"), а також довгостроковий і короткостроковий рейтинг країни в національній валюті до рівнів "B/B" з "CCC+/C" на тлі завершення боргової операції. Прогнози по рейтингах стабільні.

За оцінками S&P, Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною і не зупинить фінансування програми реформ українського уряду навіть у разі, якщо Україна не сплатить так званий "російський" борг в обсязі 3 мільярди доларів, не реструктуризований через відмову російської сторони приймати умови боргової операції.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію держборгу на 18 мільярдів доларів, яка передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. За результатами голосування кредиторів більшість з них підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім РФ, яка загрожує дефолтом за облігаціями та судовими розглядами. Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.

"Російський" кредит отримано в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.