МВФ рекомендує Естонії не поспішати з підвищенням зарплат

Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендує естонській владі не поспішати і притримати плани по підвищенню мінімальної заробітної плати (МРОТ) до 2017 року, повідомляє Газета.ru з посиланням на представника МВФ по Східній Європі Крістофа Клінгенf.

"Уповільнення зростання продуктивності праці та зниження експорту демонструють той факт, що Естонія не може дозволити собі підвищення МРОТ, так як це може негативно позначитися на економіці країни в 2016-2017 роках. Наразі роботодавці, профспілки та уряд обговорюють питання про підвищення мінімальної місячної зарплати до 390 євро", - говориться в повідомленні.

"Ви бачите зниження продуктивності праці. Ви бачите, що експорт з країни впав. Це свідчить про те, що вам треба пригальмувати, інакше найближчим часом ви припините бути конкурентоспроможними", — заявив Клінген.

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Уповільнення темпів зростання естонської економіки викликано, зокрема, уповільненням російської та фінської економік - ключових торговельних партнерів Естонії. Проте з 2013 року естонські виробники помітно підвищили конкурентоспроможність порівняно з європейськими конкурентами, але без стимулюючих заходів з боку уряду утримати цю тенденцію не вийде, резюмує Клінген.