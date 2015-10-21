Росія має намір надати кредит Кубі в розмірі понад 1 мільярд євро
Уряд Росії попередньо схвалив два проекти угоди про надання республіці Куба кредитів у розмірі 1,2 млрд євро (близько 1,36 млрд доларів США) і 100 млн доларів США.
Проекти угод доступні на офіційному сайті правової інформації, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Кредит на 100 млн доларів надається із ставкою 5% річних. Згідно з угодою, гроші підуть на модернізацію і розширення металургійного заводу Антільяна де Асеро ім. Хосе Марті".
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Другий кредит дається Кубі для фінансування будівництва одного енергоблоку потужністю 200 МВт на теплоелектростанції "Максімо Гомес" і трьох енергоблоків одиничною потужністю 200 МВт на теплоелектростанції "Східна Гавана". Ставка по ньому складає 4,5% річних.
Згідно з угодою, кредит буде використовуватися в 2016-2024 роках. У 2016 році при цьому буде використано не більше 31 млн доларів США.