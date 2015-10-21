Фіскальна служба провела обшуки в офісі однієї з українських IT-компаній

Державна фіскальна служба України провела обшуки в центральному офісі однієї з українських IT-компаній, керівники якої підозрюються в незаконному переведенні в готівку коштів під приводом псевдорозміщення купівлі-продажу валюти, сировини, корпоративних паперів на віртуальних ринках.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан.

Він повідомив, що за свої послуги менеджери брали гроші у громадян. «Встановлено, що організатори махінацій створили схему, до якої залучили велику кількість підприємств, включаючи так звані «буферні» компанії. По ланцюгу кошти перераховувалися на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності з підставними директорами, а потім гроші переводилися в готівку», - повідомив Білан.

Він звернув увагу, що організатори конвертаційних центрів часто вдаються до послуг IT-компаній та IT-технологій, у тому числі за рахунок фіктивного продажу підприємствам програмного забезпечення за значно завищеними цінами.

«Зокрема, одне з підприємств придбало програмне забезпечення по моніторингу і аналізу продажу товарів за ціною, що в кілька тисяч разів перевищує його реальну вартість.

Це дозволило сформувати фіктивний податковий кредит на кілька мільйонів гривень. І подібні схеми зустрічаються досить часто. Але таку діяльність ми будемо припиняти», - підкреслив Білан.

У той же час, він зазначив, що «ні про який тиск на компанії, які працюють прозоро й у правовому полі, мова не йде». «Але ми будемо системно вести роботу з метою недопущення виведення валюти за кордон. Адже бюджет зазнає серйозних втрат у результаті осідання коштів від діяльності IT-компаній - розробників програмних продуктів на рахунках офшорних компаній. Доходи таких підприємств не потрапляють на територію України, а залишаються в іноземних юрисдикціях з пільговою системою оподаткування», - сказав Білан.

Раніше ряд ЗМІ, а також користувачі соціальних мереж, повідомляли, що представники ДФС проводять обшуки в компаніях "Ем Айті Компані" і Lucky Labs. Компанія Lucky Labs є розробником комп'ютерних іграшок зі штатом понад 300 осіб і п'ятьма офісами по всьому світу: у Києві, Москві, Одесі, на Кіпрі і Мальті.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня поточного року СБУ провела обшуки в дніпропетровському офісі компанії Luxoft, а в липні правоохоронці провели обшук в офісі компанії Plarium. Після цього асоціація «ІТ України», в яку входять великі вітчизняні IT-компанії, зажадала від представників Міністерства внутрішніх справ протягом місяця провести службове розслідування щодо перевіряючих IT-компанії силовиків. 24 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус провів зустріч з представниками IT-компаній для детального обговорення проблеми частих перевірок компаній силовиками.

Крім того, Абромавичус планував обговорити з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим проблему частих перевірок правоохоронними органами IT-компаній.

Раніше міністр повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що така ситуація негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

У середині жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало зміни до Кримінального кодексу, які передбачають заборону вилучення обладнання IT-компаній у разі відсутності відповідного рішення суду.