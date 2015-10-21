У Кремлі оголосили про перехід країни у "нову реальність", де криза вже закінчилася

У Росії криза як така закінчилася, але країна знаходиться в новій реальності, заявив заступник міністра фінансів РФ Максим Орєшкін на інвестиційному форумі RussiaTALK, передає ТАСС.

"Криза закінчилася. Але ми знаходимося в новій реальності, і нова реальність означає необхідність подальших структурних змін і подальшої адаптації на стороні бюджету", - сказав він.

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На 2015 рік Мінфін зберігає прогноз інфляції на рівні близько 12%.

За його словами, на зниження інфляції буде впливати проведення параметрів бюджетної політики, які закладає в прогноз Мінфін.

"Оцінка не точна, це - діапазон, але ймовірність того, що інфляція буде нижче, на нашу думку, більша, ніж та, що вона буде вище", - додав Орєшкін.