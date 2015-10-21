Суд заборонив ліквідацію неплатоспроможного банку Бахматюка

Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінансова ініціатива», що раніше належав одному з найбільших аграрних виробників України - компанії «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

Нагадаємо, 23 жовтня спливає термін діяльності тимчасової адміністрації в цьому банку, у зв'язку з чим фонд з 19 жовтня призупинив виплати вкладникам банку.

Згідно з постановою суду від 15 жовтня за позовом компанії Perusta Constructions Ltd до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, опублікованій у єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія має намір зобов'язати фонд визнати її переможцем конкурсу інвесторів для виведення банку з ринку.

Для забезпечення задоволення цього позову компанія попросила суд заборонити Фонду гарантування пропонувати НБУ ліквідувати банк, а також застосовувати інший спосіб виведення банку з ринку, окрім створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею активів і зобов'язань. Суд частково задовольнив клопотання компанії, і до розв’язання спору по суті заборонив дирекції Фонду гарантування вносити НБУ пропозиції про ліквідацію банку.

Як прокоментували УНІАН цю інформацію в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб, фонд має намір оскаржити рішення суду за позовом компанії Perusta Constructions Ltd, що забороняє ліквідацію банку «Фінансова ініціатива», а також готує заперечення проти самого позову компанії.

Крім того, фонд попросить суд роз'яснити, яким чином можна забезпечити виконання рішення суду без порушення чинного законодавства, яке не передбачає проміжного статусу для неплатоспроможного банку, крім тимчасової адміністрації або ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 23 червня ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить Бахматюку. З 24 червня в банку «Фінансова ініціатива» працювала тимчасова адміністрація.

Ще один банк, що належить Бахматюку і входить до групи великих банків за активами - «VAB Банк», був визнаний неплатоспроможним у листопаді 2014 року і зараз ліквідується.

«VAB Банк» і банк «Фінансова ініціатива» були у числі найбільших одержувачів кредитів НБУ для підтримки ліквідності на строк понад 30 календарних днів. Зокрема, за підсумками 2014 року «VAB Банк» отримав кредити на 5,535 млрд грн, банк «Фінансова ініціатива» - на 8,358 млрд грн. У 2015 році такі кредити банкам не видавалися.