Яценюк вимагає звільнити 42% вищого керівництва ДФС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує негайно виконати вимоги Закону України про очищення влади й звільнити близько 42% представників центрального апарату Державної фіскальної служби і 15% вищих чиновників на місцях, оскільки такі результати люстраційної перевірки ДФС. Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

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«Два тижні тому я дав доручення Міністерству юстиції та спецдепартаменту з питань люстрації щодо перевірки Державної фіскальної служби. Перевірили 344 особистих справи вищого керівництва ДФС – центрального апарату та всіх обласних підрозділів. За результатами перевірки 42% вищого керівництва центрального апарату ДФС підлягають негайному звільненню, 15% керівників у областях також підлягають звільненню. І я вимагаю після завершення перевірки негайно від керівника ДФС виконати закон і звільнити 42% центрального апарату служби та 15% апарату обласних керівників підрозділів ДФС, як цього вимагає закон», - сказав Яценюк.