Бізнесу обіцяють до кінця року повернути майже 20 мільярдів заборгованості з ПДВ

Про це під час брифінгу заявив голова ДФС Роман Насіров.

"Платникам податків на рахунки відшкодовано ПДВ 45,5 млрд грн за 9 місяців, з них 25,5 млрд в автоматичному режимі, і до кінця року заплановано відшкодування приблизно 19,5 млрд гривень", - сказав Насіров.

За його словами, в січні-серпні Фіскальна служба відшкодовувала до 5 млрд грн ПДВ в місяць, зараз цей показник збільшився до 7,5 млрд грн в місяць.

Крім того, Насіров зазначив, що питання заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за попередні періоди, в даний момент вирішується.

«На мою думку, заборгованість повинна бути відшкодована грошима, якщо немає грошей, то краще, щоб цей залишок був виплачений хоча б ПДВ-облігаціями», - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктам підприємництва становить 20 млрд грн, а сума сплачених підприємцями в минулі періоди податків на прибуток – близько 28 млрд грн.

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Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України у вересні 2015 року порівняно з серпнем зріс в 1,7 разу – до 7,613 млрд грн.