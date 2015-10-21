Росіян зобов'яжуть пояснювати на митниці походження готівки

Росіяни повинні будуть підтверджувати походження великих сум готівки під час ввезення та вивезення валюти, заявив голова управління торговельних обмежень, валютного та експортного контролю Федеральної митної служби Росії (ФТС) Сергій Шкляєв в інтерв'ю "Російській газеті", передає Русская служба Би-би-си.

За його словами, відповідна норма включена до проекту Митного кодексу Євразійського економічного союзу.

Розмір мінімальної суми, походження якої доведеться пояснювати, визначить Євразійська економічна комісія.

"Звичайно, є ті, хто не може пояснити, звідки у них гроші. Але більшості немає чого приховувати. Думаю, що звичайні громадяни під час перетину кордону без проблем зможуть підтвердити легальне походження готівкових грошей", - сказав Шкляєв.

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За його словами, подібний контроль вже давно діє у багатьох європейських країнах.

"Спробуйте за кордоном заплатити в магазині 500 євро готівкою, на вас подивляться косо. Можуть навіть викликати поліцію, яка поцікавиться, звідки у вас велика сума грошей", - зазначив він.

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У даний час російські громадяни під час перетину кордону зобов'язані письмово декларувати на митниці суму, що перевищує 10 тис. доларів.