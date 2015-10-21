Мін'юст не виключає звільнення Насірова в разі невиконання ним люстрації

Міністерство юстиції не виключає притягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у разі, якщо він не виконає доручення уряду й не звільнить вищих чиновників центрального апарату регіональних підрозділів служби, які підпадають під дію норм закону про люстрацію.

Про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів сказала керівник спеціального департаменту Мін'юсту Тетяна Козаченко.

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Вона нагадала, що за результатами перевірки близько 42% вищих чиновників центрального апарату ДФС і 15% керівників місцевих підрозділів підпадають під норми закону і повинні бути негайно звільнені.

«Робоча група рекомендувала наступне: порушити питання про відповідність його (Романа Насірова, очільника ДФС - УНІАН) посаді. Міністерство фінансів, Нацслужби і Секретаріат Кабміну порушили питання про притягнення його (Насірова - УНІАН) до дисциплінарної відповідальності. І ви мають розуміти, що дисциплінарна відповідальність передбачає також і звільнення. Тобто, він має виконати закон», - сказала Козаченко, додавши, що в іншому разі «буде вирішено питання про дисциплінарну відповідальність».

За словами Козаченко, Насіров, як очільник ДФС, відповідає за формування кадрів Фіскальної служби і перекладати відповідальність на інших чиновників - не можна. «Саме він (Насіров - УНІАН) керує відомством і визначає те, що це відомство має діяти за законом», - сказала Козаченко.

За її словами, кадрові рішення і документи до них готували кадрові департаменти ДФС. «Але є сумніви в тому, що Насіров міг не знати про те, що відбувається», - зазначила Козаченко.

Раніше вона повідомила, що керівник територіального управління Державної фіскальної служби в Києві Людмила Демченко, а також ректор Національного університету Державної податкової служби України Павло Пашко обіймають свої посади незаконно, оскільки підпадають під пряму заборону на призначення на державні посади відповідно до Закону про очищення влади. Також під пряму заборону підпадають у цілому 76 чиновників з керівного складу ДФС.