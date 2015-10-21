Гривня на міжбанку опустилася вже до 22,70 за долар

У середу, 21 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,57/22,70 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,6250/25,7710 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3590/0,3620 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:30 встановився на рівні 21,6013 грн/дол., на цю годину було укладено 402 угоди на суму 237,21 млн дол.