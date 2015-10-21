Російська дійсність: до пам'ятника рублю несуть квіти

У Росії до пам'ятника рублю, який нещодавно відкрився в Сиктивкарі, принесли квіти, передає Газета.RU з посиланням на FlashNord.

Агентство з посиланням на очевидців повідомляє, що до пам'ятника принесли чотири гвоздики.

«Наші мешканці вшанували пам'ять рублю», — заявив один зі співрозмовників агентства.

Читайте такожПутіну пропонують врятувати економіку Росії за допомогою друкарського верстата"В Сиктивкарі пам'ятник рублю вище його курсу. Може, він там похований, а це — надгробок?", — запитав один з перехожих.

У Сиктивкарі символ рубля встановили перед будівлею Нацбанку на вулиці Леніна. Урочисте відкриття скульптури було заплановано на початок вересня, але через проблеми з постачанням матеріалів установка затягнулася, і організатори прийняли рішення відкрити пам'ятник без якої-небудь урочистої церемонії.