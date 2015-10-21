Фіскальна служба протягом дев'яти місяців зібрала більше 341 мільярда податків

Платники податків у січні-вересні перерахували до держбюджету 341,4 мільярда гривень податків, що на 20 мільярдів гривень більше індикативного плану Міністерства фінансів україни на цей період.

Про це в ході брифінгу повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

"Протягом останніх 9 місяців платники податків сплатили 341,4 мільярда гривень до державного бюджету, це дозволило перевиконати завдання Мінфіну на 20 мільярдів гривень", - сказав він.

При цьому, за його словами, 15,3 мільярда гривень коштів, які надійшли понад норми, були спрямовані на індексацію соцвиплат, а також на зменшення загального обсягу переплат за податками на 2,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-вересень 2015 року склали 412,8 миллииарда гривень, що на 106,2 мільярда гривень, або на 34,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.