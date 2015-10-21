Україна подала перший позов до СОТ проти Росії

Україна подала перший із серії майбутніх позовів у Світову організація торгівлі проти Росії, який стосується торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва.

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

“Повідомляю, що ми виконали нашу обіцянку - мою особисто, міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса - УНІАН) і прем'єра (Арсенія Яценюка - УНІАН). Сьогодні зранку Україна подала перший позов проти Російської Федерації, пов'язаний з обмеженнями, які були запроваджені на українські вагони та стрілочні переводи", - сказала вона.

За словами Микольська, експорт України із-за цих обмежень по 86 товарним групам скоротився з 1,7 мільярда доларів у 2013 році до 51 мільйона доларів за 7 місяців 2015 року.

Також торгпред зазначила, що Україна буде продовжувати подавати позови проти Росії щодо різних торговельних обмежень.

Як повідомляв УНІАН, Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі по технічних бар'єрах у торгівлі введена Росією заборона на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.

Раніше Мінекономрозвитку звернулося до Світової організації торгівлі у відповідь на закриття Россільгоспнаглядом російського ринку для українських постачальників рослинної продукції.

Читайте такожУкраїна завдяки СОТ відкриє "молочці" доступ на ринок КазахстануРоссільгоспнагляд з 22 жовтня 2014 року заборонив поставки на російський ринок та транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.