Кабмін з 1 січня скасує додатковий імпортний збір
За словами Абромавичуса, збір повинен був діяти до кінця лютого наступного року, однак його ефективність в умовах макрофінансової стабільності є низькою
Кабінет міністрів України скасує додатковий імпортний збір, запроваджений в лютому для досягнення макрофінансової стабілізації, з 1 січня 2016 року.
Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.
"Зараз проходить засідання Кабміну, на якому прибирається тимчасовий імпортний збір з 1 січня 2016 року", - сказав він.
За словами міністра, збір мав діяти до кінця лютого наступного року, однак його ефективність в умовах макрофінансової стабільності є низькою.
"Нацбанк і уряд готові до подальшого скасування тимчасових заходів фінансової стабілізації", - наголосив Абромавичус.
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, запроваджений у лютому додатковий імпортний збір позитивно вплинув на зміцнення платіжного балансу і збільшення золотовалютних резервів, а його сукупний економічний ефект за рахунок зменшення імпорту становив 1 млрд дол.
Раніше Генеральна рада Світової організації торгівлі підтвердила відповідність додаткового імпортного збору міжнародним зобов'язанням України.