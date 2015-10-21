Кабмін з 1 січня скасує додатковий імпортний збір

Кабінет міністрів України скасує додатковий імпортний збір, запроваджений в лютому для досягнення макрофінансової стабілізації, з 1 січня 2016 року.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

"Зараз проходить засідання Кабміну, на якому прибирається тимчасовий імпортний збір з 1 січня 2016 року", - сказав він.

За словами міністра, збір мав діяти до кінця лютого наступного року, однак його ефективність в умовах макрофінансової стабільності є низькою.

"Нацбанк і уряд готові до подальшого скасування тимчасових заходів фінансової стабілізації", - наголосив Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, запроваджений у лютому додатковий імпортний збір позитивно вплинув на зміцнення платіжного балансу і збільшення золотовалютних резервів, а його сукупний економічний ефект за рахунок зменшення імпорту становив 1 млрд дол.

Раніше Генеральна рада Світової організації торгівлі підтвердила відповідність додаткового імпортного збору міжнародним зобов'язанням України.