Fitch погіршив прогноз падіння економіки України до 10%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating вдвічі погіршило свій прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року – до 10% з 5%, прогнозованих у березні поточного року. Про це говориться в банківському огляді Fitch, опублікованому на сайті агентства.

"Відновлення економіки України багато в чому буде залежати від макроекономічної ситуації та ділового середовища, яка поки досить слабка. Fitch прогнозує падіння ВВП України до 10% за підсумками 2015 року, в той час як падіння в 2014 році становила 6,8%", - повыдомляється у звіті.

Разом з тим у Fitch нагадали, що Україна завершує операцію з реструктуризації частини держборгу і за її результатами країна отримає новий кредитний рейтинг, який обумовлює особливості структури боргу і кредитний профіль.

"Поки кредитний рейтинг України на рівні "обмежений дефолт", виданому 6 жовтня. Але рейтинг буде підвищено відразу ж, як тільки Fitch визначить, що боргова операція з обміну держбондів країни пройшла успішно", - сказано в звіті.

Як повідомляв УНІАН, у березні Fitch Ratings прогнозував падіння економіки України за підсумками 2015 року на 5% при інфляції в 26%. На той момент ці оцінки збігалися з прогнозами ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду, а також з базовим сценарієм розвитку економіки, озвученим урядом України.

Разом з тим, Кабмін навесні озвучив три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допустив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачали падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Восени ключові кредитори країни – Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк і Європейський банк реконструкції і розвитку також погіршили макропрогнози для України – до 9-12%, хоча і зійшлися на думці, що 2016 рік ознаменується зростанням економіки на 1-2%.

Найгірший прогноз падіння ВВП України за підсумками 2015 року видало рейтингове агентство Standard&Рoor's, яке передбачає падіння економіки України на 15%.