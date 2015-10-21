Українська "дочка" російського ЗЕБу "Промінвестбанк" з початку року отримав 6,3 мільярда збитків

"Промінвестбанк", який входить до групи найбільших за обсягом активів, протягом 9 місяців 2015 року отримав 6,347 мільярда гривень збитків проти 1,077 мільярда гривень прибутків протягом аналогічного періоду минулого року, повідомляється на сайті банку.

Згідно з опублікованою банком звітності, з початку року його активи зросли на 6,15% - до 55,885 мільярда гривень, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,73%, до 42,246 мільярда гривень, зобов'язання - на 6,4%, до 49,622 мільярда гривень, кошти клієнтів - на 13,59%, до 15,534 мільярда гривень, власний капітал - на 4,28%, до 6,264 мільярда гривень, статутний капітал – 2,3 рази, до 19,009 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. "Промінвестбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за обсягом активів.

Основним власником банку є російська державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" з часткою в капіталі понад 99%.