Fitch обіцяє підвищити рейтинг України після обміну єврооблігацій в рамках реструктуризації

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings обіцяє підвищити рейтинг дефолту емітента за Україну одразу після того, як переконається в успішному обміні єврооблігацій нашої країни у межах їх реструктуризації.

Про це говориться в повідомленні на сайті агентства.

Агентство нагадує, що знизило рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті по Україні до рівня "обмежений дефолт" 6 жовтня 2015 року.

"Рейтинг України буде підвищено відразу після того, як Fitch переконається, що обмін облігацій був успішним", - говориться в повідомленні.

За інформацією агентства, новий рейтинг буде відображати новий профіль і структуру кредитної заборгованості України.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня "B/B" з рівня "SD/D" ("вибірковий дефолт"), пояснюючи своє рішення завершенням боргова операції.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію держборгу на 18 мільярдів доларів, яка передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. За результатами голосування кредиторів більшість з них підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації, яка загрожує дефолтом за цим паперів та судовими розглядами.

Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.

За оцінками S&P і експертів боргового ринку, Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною і не зупинить фінансування програми навіть у разі, якщо Україна не сплатить РФ 3 мільярди доларів в грудні через відмову російської сторони приймати умови боргового операції.

Російський кредит отримано в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.