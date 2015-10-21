Україна підпише договір про створення німецької торгової палати в п'ятницю

Українська делегація на бізнес-форумі в Берліні в п'ятницю підпише договір про створення німецької торгово-промислової палати, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

"В п'ятницю будемо підписувати, в тому числі, договір про створення німецької торгово-промислової палати", - сказав він.

За словами міністра, німецько-український форум в перспективі може стати майданчиком для залучення інвестицій та налагодження комунікацій з бізнесом з країн Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, німецько-український бізнес-форум, проведення якого в кінці квітня запропонувала уряду України канцлер Німеччини Ангела Меркель, пройде 23 жовтня в Берліні.