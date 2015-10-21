"Ощадбанк" розраховує до кінця року відкрити 40 відділень нового формату

Державний "Ощадбанк" продовжує реформування своєї мережі, відкривши 160 відділень нового формату, і до кінця року розраховує збільшити їх кількість до 200.

Як повідомляється на сайті банку, в 2016 році банк планує наростити кількість таких відділень до 600, в 2017 році – до 1000. При цьому банк має намір сконцентруватися на таких містах України, як Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса і Львів.

"Це новий підхід до обслуговування клієнтів, нові банківські продукти, нова якість роботи, нова система мотивації, нова операційна модель. Це процес, який вже запущений і який сьогодні є кардинальним і безальтернативним", - наводяться в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

За інформацією банку, ключовими параметрами нових відділень є новітній дизайн і стильний фасад, зручні зони очікування та обслуговування клієнтів, кімната для переговорів, зона самообслуговування з інформаційно-платіжним терміналом і банкоматом, висококваліфікований персонал.

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Як повідомляв УНІАН, "Ощадбанк" в першому півріччі 2015 року отримав 2,8 мільярда гривень збитку за рахунок формування значного обсягу резервів внаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку та зниження їх кредитних рейтингів.

У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитків.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.