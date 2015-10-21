Гривня закрила міжбанк на рівні 22,50 за долар

У середу, 21 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,35/22,50 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3530/25,5210 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3540/0,3570 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:30 встановився на рівні 22,6078 гривні/долар, до цього часу було укладено 704 угоди на суму 643,56 мільйона доларів.