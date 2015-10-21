Нацбанк послабив офіційний курс гривні відразу на 62 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2260,9278 (21 жовтня – 2198,8927)

100 EUR – 2567,0574 (21 жовтня – 2500,8007)

10 RUR – 3,6099 (21 жовтня – 3,5374)

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,35/22,50 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3530/25,5210 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3540/0,3570 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:30 встановився на рівні 22,6078 гривні/долар, до цього часу було укладено 704 угоди на суму 643,56 мільйона доларів.