МВФ може призупинити фінансову підтримку України - нардеп

Про це повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна за підсумками зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Жеромом Ваше, передає Економічна правда.

За її словами, Ваше скептично поставився до проекту податкової реформи, розробленого депутатами.

"Він (Ваше - Ред.) сказав, що на початку листопада приїжджають представники економічного блоку місії і вони готові з нами сісти за розрахунки", - сказала вона.

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"Ваше сказав, що якщо ми зареєструємо законопроект зараз, він зробить заяву про те, що місія МВФ не підтримує нашу реформу. Це матиме негативний результат для країн-донорів України, які прислухаються до їхньої думки", - заявила Южаніна.

За словами Южаніної, для того, щоб прибрати привід для можливих спекуляцій на тему, що напрацьований комітетом та експертами проект реформи - це політичний маневр напередодні виборів, вирішено зареєструвати законопроект в понеділок.

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"Я думаю, це призведе до того, що ми сядемо з Наталією Яресько за стіл переговорів і будемо шукати компроміси. Про які компроміси мова? Наприклад, всі розуміють, що зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати повинно відбутися саме зараз, з 1 січня 2016 року", - зазначила Южаніна.

За її словами, якщо на скасування пільгового режиму оподаткування ПДВ для аграріїв і заміну цієї пільги дотаціями з бюджету буде потрібно більше часу, в тому числі для того, щоб подивитися чи залишилися які-небудь корупційні схеми з ПДВ, депутати готові обговорити це.

"І якщо нам потрібен час на те, щоб підійти до зниження ставки ПДВ з 1 липня, або з 1 жовтня 2016 року або з січня 2017 року - парламентарії готові розглядати і ці варіанти", - сказала Южаніна.

Вона також зазначила, що одне з основних питань з боку МВФ стосувалося компенсаторів.