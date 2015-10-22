Греція очікує отримати наступного тижня 2 мільярди євро кредиту

Після зустрічі з головами місій кредиторів в Афінах Цакалотос заявив, що проблем з виділенням траншу немає. "Я вірю, що він буде до кінця наступного тижня", — сказав міністр журналістам.

Цакалотос повідомив, що дискусії з кредиторами йшли з питань бюджету, пише РИА Новости.

"Ми обговорили в основному бюджетні заходи. Є загальна згода по цілям, де буде економія. Вони згодні, що рецесія буде меншою, близько 1,3% ВВП. Як ви розумієте, вони можуть змінити дані і на більш оптимістичні, якщо добре пройде рекапіталізація банків. У дискусію повернувся оптимізм", — сказав Цакалотос.

За його словами, інститути кредиторів висловили деякі заперечення щодо цільового показника первинного дефіциту в 0,25% цього року і первинного профіциту в 0,5% в наступному. Кредитори хотіли б провести дискусії на технічному рівні, дійсно вжиті заходи призведуть до таких підсумків, сказав міністр.

Читайте такожЦіпрас обіцяє за 20 місяців повернути Греції доступ до ринків капіталу

За словами Цакалотоса, кредиторам також пояснили, що деякі теми не були прописані в проекті бюджету, тому що в уряду не було ряду даних.

"Наприклад, оподаткування фермерів буде, але не просто визначити, який дохід воно принесе, коли ми готували перший проект бюджету на початку жовтня. Тим не менш, є питання, які вимагають технічних досліджень, які будуть доходи від застосування кожної заходи", — сказав Цакалотос.

"Ми погодилися, що ми на доброму шляху до бюджету, є загальна згода. Є, звичайно, речі, які все ще потребують обговорення", — сказав він.

Цакалотос повідомив також, що кредитори не вимагали нових заходів економії.

За його словами, в четвер з кредиторами будуть обговорюватися кредитно-фінансові питання, включаючи рекапіталізацію банків, "червоні" необслуговувані борги, фонд приватизації.