За рік заробітки українців у доларовому еквіваленті впали на третину

Про це свідчать дані щорічного дослідження ринку, яке провела міжнародна консалтингова компанія Hay Group, йдеться в статті "Втрачені можливості", опублікованій в журналі Новое время.

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Зі зниженням зіткнулися всі категорії працівників. Так, середні річні заробітки генеральних директорів в Україні скоротилися з $59,6 тис. до $55,4 тис., директорів по маркетингу — з $32 тис. до $ 23 тис., топ-менеджерів по персоналу — з $26,8 тис. до $22,5 тис. А аккаунт-менеджерів — з $11,3 тис. до $7,5 тис. в рік. Аналогічна картина і серед працівників інших рівнів.

"Найчастіше під скорочення зарплат потрапляли співробітники автотрейдерів, працівники девелоперських компаній, а також представники енергетики і промисловості, орієнтовані на внутрішній ринок. Відмінну скупість також проявили роботодавці фінансового сектора — банки і страхові компанії: лише у третини з них підвищували зарплати співробітникам", - йдеться в статті.

На тлі глобального скорочення реальних зарплат лише інженери-програмісти, як і інші представники IT-сектора, виглядають приємним винятком — їхні заробітки навіть трохи збільшилися: з $15 тис. до $15,9 тис. в рік. Все завдяки включеності в глобальний ринок, на якому зарплати теж ростуть: програмісти у США стали отримувати на $18 тис. на рік більше, їх середні доходи склали $94 тис.

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