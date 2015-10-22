Єврокомісія заборонила подавати аналітику відносно банків Росії

Єврокомісія заборонила європейським банкам випускати дослідження аналітичного характеру, що стосуються російських банків, які перебувають під санкціями, передає Газета.RU з посиланням на відповідний документ ЄК.

Згідно з текстом пояснювального документа, який був складений в кінці вересня, ЄК забороняє європейським банкам надавати російським банкам «послуги з управління інвестиціями» як прямо, так і побічно.

Читайте такожПутіну пропонують врятувати економіку Росії за допомогою друкарського верстата«Незважаючи на те, що випуск дослідження формально не вважається наданням консультаційних послуг, він фактично являє собою непрямі поради», — наголошується в документі.

Єврокомісія також пояснює, що надання даних послуг впливає на поведінку потенційних інвесторів: на основі аналітичних досліджень можна ухвалити рішення щодо купівлі, продажу або збереження акцій підсанкційних банків.

Санкції щодо російських банків були введені в липні і вересні минулого року. Під дію обмежень потрапили Сбербанк, ВТБ, ВЕБ, Газпромбанк і Россельхозбанк.