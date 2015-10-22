В Росії фінансовий омбудсмен перестав справлятися з потоком скарг населення

В Росії фінансовий омбудсмен вперше за час своєї роботи з жовтня 2010 року став отримувати від громадян більше звернень, ніж він здатний обробити, пишуть "Известия".

Число скарг, які щомісяця надходять до фінансового уповноваженого на фінансові організації (банки, страхові компанії, МФО), приблизно на третину перевищує його можливості. В результаті термін розгляду звернень росіян з кожним місяцем збільшується.

Читайте такожУ Росії зростає кількість незадоволених економічною кризоюЯк повідомив фінансовий омбудсмен Павло Медведєв, до весни 2015 року служба фінансового уповноваженого встигала розглянути протягом місяця всі звернення громадян, які надійшли за цей період.

"Тепер не встигаємо розрізати конверти, — говорить Медведєв. — Наша продуктивність праці — 700 звернень в місяць. За приблизними оцінками, зараз щомісяця надходить близько 1 тис. скарг. При цьому хвіст нерозглянутих звернень громадян з кожним місяцем зростає. На поточний момент звернення розглядаємо вже з запізненням приблизно в два місяці".

До кінця 2014 року до фінансового уповноваженого в середньому надходило від 200 до 500 звернень громадян в місяць. Вперше їх число перевищило 700 штук в жовтні 2014-го. Зростання числа звернень продовжилося в 2015 році: всього за перші шість місяців цього року до фінансового омбудсмена надійшло на 60% більше скарг, ніж за аналогічний період 2014-го.

Більшість звернень в даний час містять прохання про реструктуризацію боргу (зміна умов його погашення). Кількість таких звернень приблизно у 15 раз перевищує другу за чисельністю категорію скарг — прохання про консультації.

"У цій ситуації гостро постає питання про необхідність вкрай оперативно приймати закон про фінансового омбудсмена, — каже Павло Медведєв. — Інакше наша робота перетворюється на профанацію".

У банку «Хоум Кредит» повідомили, що «в поточних економічних умовах, коли падіння реальних зарплат населення становить близько 10% в річному вираженні, а рівень простроченої заборгованості в банківській системі стабільно зростає, збільшення звернень громадян до фінансового омбудсмена закономірне».