Державний "Укргазбанк" за дев'ять місяців отримав понад 180 мільйонів збитку

Про це банк повідомив у звітності, опублікованій в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли в 1,6 разу - до 34,044 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – в 1,6 разу, до 15,985 млрд грн, зобов'язання – в 1,5 разу, до 29,428 млрд грн, кошти клієнтів – в 1,5 разу, до 18,283 млрд грн, власний капітал – в 2,9 разу, до 4,617 млрд грн, статутний капітал – в 1,4 разу, до 13,837 млрд грн.

Нагадаємо, «Укргазбанк» повідомив про завершення процедури приєднання активів і пасивів неплатоспроможного банку «Київ» 25 червня, що і зумовило зростання його показників у третьому кварталі.

Цього року Кабінет міністрів проводив докапіталізацію «Укргазбанку» двічі – на 3,2 млрд грн у березні та ще на 633 млн грн – у червні.

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Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ р.) створений у 1993 році і входить до групи найбільших банків за обсягом активів.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанк» становить 95%.

У 2014 році «Укргазбанк» отримав 2,746 млрд грн збитку проти прибутку на рівні 999,8 млн грн роком раніше.