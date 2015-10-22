Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,37 за долар

У четвер, 22 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,27/22,37 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,1960/25,3090 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,3763 грн/дол., на цю годину було укладено 38 угод на суму 17,19 млн дол.