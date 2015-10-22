Нацбанк не бачить нічого незвичайного в коливанні курсів в діапазоні 21-23 грн/дол.

Раніше в НБУ анонсували, що цього тижня може бути прийнято черговий пакет заходів щодо лібералізації регулювання валютного ринку в контексті проведення зовнішньоекономічних операцій.

На думку банкірів, регулятор може пом'якшити свої вимоги щодо обов'язкового продажу валютної виручки експортерами та за погодженням з НБУ купівлі валюти для її перерахування за кордон, а також переглянути заборону на купівлю валюти для виплати дивідендів або для повернення інвестицій.

За інформацією прес-служби НБУ, невелике зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку останніми днями не пов'язане з намірами НБУ послабити валютне регулювання, а викликане невеликими перекосами у попиті та пропозиції на валютному ринку, що при його нинішніх незначних обсягах відразу позначається на вартості валют.

Регулятор нагадує, що такі коливання курсів у діапазоні 21-23 грн/дол. спостерігалися цього року й раніше, але в результаті ринок виходив на свій середній рівноважний курс близько 22 грн/дол.

Водночас в НБУ зазначили, що з вересня спостерігається перманентне перевищення пропозиції валюти над попитом, що дало змогу регулятору викупити суттєві обсяги валюти через аукціони, не завдавши шкоди міжбанківського ринку.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в березні цього року запровадив низку жорстких обмежень на валютному ринку для зупинення стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження обмежень та отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш як за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. дотепер.

Згідно з меморандумом з МВФ, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації держборгу, докапіталізації банків і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.

З 22 жовтня НБУ знизив офіційний курс гривні до долара США до рівня 22,6093 грн/дол. з 21,9889 грн дол., встановленого на 21 жовтня. За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку 21 жовтня котирування гривні до долара США знизилися до 22,35/22,50 грн/дол. з 22,15/22,27 грн/дол. на час закриття попереднього дня.