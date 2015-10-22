Банкір спрогнозував дії НБУ в разі подорожчання долара до 23 гривень

У разі подальшого подорожчання долара на міжбанківському валютному ринку до рівня 23 грн/дол. з нинішніх 22,37 грн/дол. для стабілізації ситуації Національний банк України може вийти на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями з продажу валюти, а в крайньому випадку - обмежити обсяг заявок банків на її купівлю.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив провідний експерт Управління казначейства і фінансових установ «ОТП Банку» Максим Давлад.

На думку банкіра, до завершення майбутніх виборів в Україні навряд чи варто очікувати зміцнення курсу гривні. «Якихось чинників, що сприяють зміцненню гривні, поки що не спостерігається - девальваційні очікування бізнесу і населення переважують «усні інтервенції», надходження валютної виручки від сільськогосподарської продукції скоротилося», - пояснив він.

Банкір прогнозує, що вартість валюти на готівковому ринку буде на 1-1,5 грн вищою від її вартості на міжбанківському валютному ринку.

Що стосується анонсованих НБУ чергових кроків із скасування обмежень на валютному ринку, в нинішніх умовах, на думку банкіра, радикальної лібералізації не буде. «Можливо, йдеться про скасування заборони на виведення дивідендів. Це дійсно може призвести до зниження курсу гривні в короткостроковій перспективі. Тому кроки Нацбанку щодо зняття обмежень напевне будуть дуже обережними», - додав Давлад.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національний банк України оприлюднить рішення про скасування деяких обмежень на валютному ринку, введених в березні цього року для зупинення стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення обмежень й отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. до цього часу.

З 22 жовтня НБУ знизив офіційний курс гривні до долара США до рівня 22,6093 грн/дол. з 21,9889 грн дол., встановленого на 21 жовтня. За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку 21 жовтня котирування гривні до долара США знизилися до 22,35/22,50 грн/дол. з 22,15/22,27 грн/дол. На час закриття попереднього дня.

Згідно з меморандумом з МВФ, цілковите скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації держборгу, докапіталізації банків і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.